メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県半田市でマンションの一室が焼ける火事があり、住人とみられる1人が死亡しました。 警察によりますと、午後1時35分ごろ半田市栄町の鉄骨2階建てのマンションで、近所の住民から「2階から黒煙が見える」と119番通報がありました。 消防車など合わせて9台が出動し、火は約2時間半後に消し止められましたが、2階にある部屋の一室が全焼しました。 この部屋の住人とみられる1人が病院に