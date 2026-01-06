Base Ball Bearが、1月28日にリリースするミニアルバム『Lyrical Tattoo』より表題曲の「Lyrical Tattoo」を1月7日に先行配信することを発表した。さらに、Base Ball Bearとしては久々となるインストアイベントの開催も決定した。「Lyrical Tattoo」は、オンライン上の事象や存在が“現実”へと食い込み、“物語”が跋扈するこの時代に、世界のどこにも預けていない“自分だけが感知しているもの”を今一度見つめ直そうとする作品