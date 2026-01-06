中央大で箱根駅伝2度の区間賞陸上男子長距離の吉居大和（トヨタ自動車）が6日、名古屋テレビ放送（メ〜テレ）の尾形杏奈アナウンサーとの結婚を発表した。自身のXで2ショット写真を公開。「皆様への感謝の気持ちを忘れず今後も成長し続けられるよう努力を重ねて参ります」などと報告している。第102回箱根駅伝の激闘から3日。中央大で第97回から4大会連続で出走した吉居が結婚を報告した。自身のXに「いつも応援して下さる皆さ