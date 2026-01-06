ソフトバンクの大関友久投手が６日、今季のさらなる飛躍へ“吉兆”を明かした。タマホームスタジアム筑後で自主トレを公開した。ウォーミングアップにはじまり、ランメニューでも調整。キャッチボールでは中距離（約６０メートル）から近距離（約２０メートル）までを１時間じっくり行い「やりたいことがたくさん出てきて、結果的にたくさん投げている。そんな悪いことじゃないと思うので、投げすぎだけ気をつけたいと思います」