女優の大場久美子が6日、自身のインスタグラムを更新。66歳の誕生日を迎えたことを報告した。 【写真】アイドル時代と変わらないチャーミングな笑顔 「皆様おはようございます。お陰様で本日66歳を迎える事ができました。沢山メッセージ!ありがとうございますこれからもどうぞ宜しくお願い致します」とつづり、自撮り動画を投稿。動画では両親への感謝とともに、「これからも健康に気をつけていろんなことにチ