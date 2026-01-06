松川玲央選手(左)と岡城快生選手（右） 2025年のプロ野球ドラフト会議で上位指名を受けた岡山市出身の松川玲央選手（21）と岡城快生選手（22）。実は幼なじみでもある2人にこの1年に懸ける思いを聞きました。 12月、松川選手と岡城選手が岡山市に帰省した際、2人そろって取材に応じてくれました。 （インタビュー収録前のやりとり）「『城西大学から参りました』もおかしいよな？」「4年でいい。『城西大学4年の