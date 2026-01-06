ビデオリサーチは6日、今年2026年の正月三が日（1月1〜3日）のCM露出タレントランキング（秒数・関東地区）を発表。1位は4875秒（出稿本数297本）で、女優の今田美桜（28）だった。前年6位から大幅に露出量を増やし、急上昇。昨年度前期のNHK連続テレビ小説「あんぱん」のヒロインを務め、同大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」の司会も好評。“年末年始の顔”となった。正月三が日は「第一生命グループ」などのCMに出演した今