立川競輪場のG3「鳳凰賞典レース」は3日目を終えた。鈴木玄人（29＝東京）が12R準決勝戦で2着に入り、初のホーム立川記念決勝入りを決めた。ただ、連日、表情はさえない。「真杉君を残せなかった（4着）ことは自分の技量不足。昨日（2日目）は先行中心で考えて、先行もできていない。3日間何をやっているんだという感じ」反省は多い。無念さを晴らすには決勝で魂のこもった走りを見せるしかない。