【北京共同】中国共産党中央規律検査委員会と国家監察委員会は6日、習近平指導部が進める汚職を取り締まる反腐敗運動を巡り、昨年中に調査した幹部が65人に達したと発表した。「反腐敗運動は後戻りせず、手を緩めず、慈悲は許さない」と主張し、今後も調査を強化する方針を示した。具体例として、巨額収賄容疑で処分された湖北省の元トップ、蒋超良・元同省党委員会書記らの名前を挙げた。関係機関が「天網2025」と名付けた