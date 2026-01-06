東京・三鷹警察署から出てきたのは、無職の西田成人容疑者（61）。40代の男性から約4000万円をだまし取った疑いが持たれています。西田容疑者の手口は“投資詐欺”です。被害者の男性がSNSで株の広告を見つけ、アクセス。すると「もうかる株に投資できるくじに当選した。2700万円投資すれば5800万円の利益が得られる」という勧誘が届いたといいます。こうした誘い文句で被害男性のもとに現金を受け取りに現れたのが、受け子役の西