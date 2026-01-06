NOWHERE NOWHEREから「バスフレグランスオイル」が2026年1月15日（木）に発売となる。■香りに包まれる幸福感バスタイム湯船に垂らすだけでお湯が乳白色へ変化し、空間全体をやさしい香りで包み込むバスフレグランスオイル。1日の終わりを穏やかな幸福感で満たすバスタイムを叶える存在。シアオイル、アルガンオイル、カミツレエキスなど、6種の植物由来オイル・植物エキスをすべて保湿成分として配合。乾燥しがちな肌にうるおいを