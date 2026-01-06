JR西日本によりますと、島根県を震源とする地震が発生した影響で、きょう（6日）始発の寝台特急「サンライズ瀬戸」「サンライズ出雲」の運転を取り止めるということです。 【画像を見る】「サンライズ瀬戸」「サンライズ出雲」岡山駅での連結シーン 【東京⇒高松・出雲市方面】サンライズ瀬戸号・サンライズ出雲号（6日東京駅午後9時50分発）～（7日高松駅午前7時27分着・出雲市駅午前10時00分着） 【高松・