浜崎あゆみが1月6日、自身のInstagramを更新。カウントダウンライブで披露した黒のボンテージ風ドレス衣装を披露した。 （関連：【写真あり】浜崎あゆみ、ボディライン際立つ黒ドレス姿赤髪ボブのオフショットに「一瞬誰かと思った」） 浜崎は、2025年12月30、31日に毎年恒例となっているカウントダウンライブ『ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2025-2026 A We are ayu -ep.Seichi-』を東京・国立代々木競技場 第一体