山形市内で生産している啓翁桜を広くＰＲしようと、市内で生産に取り組む団体が市に啓翁桜を贈りました。 【写真を見る】山形市で生産された啓翁桜をアピール！ 歓送迎会や卒業式などで高まる需要 山形市に啓翁桜を贈ったのは、ＪＡやまがた西部営農センター啓翁桜部会のメンバーです。 冬に咲く桜・啓翁桜は、山形県が出荷量日本一を誇ります。 西川町などが主な生産地として知られていますが、山形市では