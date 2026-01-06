アビスパ福岡は6日、明治安田J1百年構想リーグに向けたチーム体制ならびに背番号を発表した。先日、コンプライアンス違反が発覚した、金明輝監督との契約解除を発表したアビスパ福岡。新シーズンを前に激震が走ったチームは、暫定指揮官の塚原真也氏（ヘッドコーチから昇格）の下で始動したなか、6日に背番号が決定した。ギラヴァンツ北九州から完全移籍で獲得したDF山脇樺織が『33』、FC東京からレンタル移籍で獲得したDF岡哲