１月６日午前１０時１８分ごろ、鳥取県、島根県で最大震度５強を観測する強い地震がありました。その後も繰り返し地震が発生し、緊急地震速報も３回発表されました。近畿地方でも大阪府や京都府、兵庫県で震度３の揺れを観測。気象庁は緊急会見を行い、発生後も地震活動が活発な状態が続いているとして、強い揺れへの備えを呼び掛けました。さらに、大阪でも「長周期地震動」の観測情報が発表されました。今回の地震の詳細や