施術中の女性客にわいせつな行為をしたとして、美容鍼灸師の男が逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、神戸市中央区の美容鍼灸師、西川広輝容疑者（３８）です。警察によりますと、西川容疑者は去年１２月、代表を務める神戸市中央区の美容サロンで、ボディーマッサージを受けていた女性客（３０）の胸や下半身を触るなど、わいせつな行為をした疑いがもたれています。女性が「それは違いますよ」などと