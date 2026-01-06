１月７日（水）の近畿地方は、朝の冷え込みが強まります。「人日の節句」は、七草粥を食べて温まるのがよさそうです。南から流れ込む湿った空気や、北から近づく前線の影響で、朝晩を中心に雲の広がりやすい天気でしょう。日中は日ざしの届く時間も長くあり、その温もりを感じられる見込みです。雪や雨の続いていた日本海側も、晴れ間が出て洗濯物の外干しができるでしょう。ただ、夜は北部でにわか雨や雷雨の所がありますの