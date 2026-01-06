伊佐市の戦国時代の武将・新納忠元は、2026年に生誕500年を迎えます。その生涯を沖縄の伝統芸能「組踊」で伝える劇団の公演が開かれました。公演には、徳之島在住のアーティストしずくさんもゲストで出演し、透明感のある歌声で観客を魅了しました。「誰もがみな今に生きる鬼武蔵とならん」12月、伊佐市で行われた舞台。披露しているのは、伊佐市の未就学児から高校生でつくる「チームちむどん」です――