人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月7日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）家族に対してもワガママはNG。家族だからこそ思いやりを持とう。11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）自分の考えに固執し過ぎると、周囲とトラブルになる暗示が……。10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）貸したお金