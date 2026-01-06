「ラッカス」ロッテは、1月13日に、洋酒チョコレート市場売上No.1、2（同社調べ 洋酒チョコレート市場 2020年4月〜2025年3月累計 ブランド別販売金額）の「ラミー」「バッカス」史上初共演となる「ラッカス」を発売する。同製品は、ラミーが今年発売60周年を迎えたことに感謝を込めて、同じく昨年60周年を迎えたバッカスとの記念商品となる。「ラミーとバッカスどちらも好き」というファンの人が多いことから、それぞれの美味しさ