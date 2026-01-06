カゴメは、季節限定の「野菜生活100 まろやか3種のももミックス」を2月3日から6月下旬まで期間限定にて全国で発売いたします（在庫がなくなり次第、販売終了）。「野菜生活100 まろやか3種のももミックス」「野菜生活100 まろやか3種のももミックス」は、白桃と黄桃とネクタリンのまろやかな甘さで、季節のおいしさをお届けする野菜・果実ミックスジュース。砂糖不使用で、たっぷりビタミンCを摂ることができ、家族みんなでおいし