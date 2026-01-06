資生堂は、トータルメイクアップブランド「マキアージュ」の、3年連続売上No.1（「エッセンスリキッドシリーズ」として。インテージSRI＋ ファンデーション市場（リキッド形状）期間：2022年12月〜2025年11月 推計販売規模（金額）シェアアイテム（インテージ「ブランド」）ランキング）のファンデ美容液「エッセンスリキッド EX」から「グルタチオン」（整肌・保護）配合の新タイプが誕生。使うたび素肌まで美しく導き、白玉のよ