6日、北京で行われた李強首相と李在明大統領の会談（聯合＝共同）【北京、ソウル共同】中国を国賓訪問中の韓国の李在明大統領は6日、北京で共産党序列2位の李強首相と同3位の趙楽際・全国人民代表大会常務委員長とそれぞれ会談し、関係強化を確認した。新華社が伝えた。台湾有事は存立危機事態になり得るとした高市早苗首相の国会答弁に反発する中国は、月内の訪日を控えた李氏を厚遇し、中国に引き寄せたい考え。韓国の聯合ニ