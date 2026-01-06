新春恒例、東京消防庁の出初め式が行われました。出初め式には、東京消防庁の職員や消防団員ら約2900人が参加し、ポンプ車など100台を超える消防車両やヘリコプターでの消火・救助訓練が行われました。また、災害時に救助者を探し出すための「四足歩行ロボット」や「救出救助車」が初めて登場しました。一方、地上6メートルの高さで技を繰り出す伝統の「はしご乗り」が披露され、観覧席からは大きな歓声が上がっていました。市川博