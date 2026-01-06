日本経済をけん引する企業のトップらが集う、経済三団体の新年祝賀会。日中関係悪化の影響や賃上げなど、気になることを聞きました。■企業トップら「今年の経済」をどう見る？高市首相「日本経済が力強く動いて、そして多くの方々にその富が分配されますように、そんな国をいま、つくっておかな間に合わんと」経済のど真ん中にいる企業トップらは「今年の経済」をどう見るのか？話を聞きました。■貿易や観光に影響…「日中関係