ウチの万李がお世話になります 4夢の芸能界×バディラブコメを描いた『ウチの万李がお世話になります』（海道ちとせ/白泉社）。そのコミックス最新4巻が、2026年1月5日（月）にリリースされた。物語は、ミーハー大学生の明石七星（あかしななせ）が、芸能事務所を営む姉からアルバイトを持ちかけられるところから始まる。内容は所属タレントの臨時マネージャー。しかも担当するのは七星の“推し”で人気急上昇中の若手俳優・成