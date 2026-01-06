俳優の京本政樹が６日、フジテレビ系「ぽかぽか」に出演し、ＳｉｘＴＯＮＥＳメンバーからの独特な呼ばれ方を明かした。京本と言えば、長男の京本大我がＳｉｘＴＯＮＥＳメンバー。自身もかつて旧ジャニーズ事務所からスカウトされたり、舞台「滝沢演舞場２０１３」に出演したりするなど、これまでさまざまなかかわりがあったことで知られる。それだけに、大我の出演番組は「できるかぎりチェックしていますね」と言い、「大