昨年の大みそかの夕方、水戸市の自宅アパートでネイリストの小松本遥さん（31）が何者かによって殺害された。小松本さんの遺体からは首への刺し傷のほか、鈍器で殴られたような打撃痕も認められ、複数の凶器を用いた"強い怨恨"による犯行が示唆されている。【写真を見る】バスケ部のユニフォーム姿で満面の笑みを浮かべる、中学生時代の小松本遥さんほか茨城県警は1月2日、捜査員90名からなる大規模な捜査本部を設置。殺人事件