北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は５日、平壌で建設が進む「海外軍事作戦戦闘偉勲記念館」の建設現場を、党・政府幹部とともに視察した。朝鮮中央通信が６日報じた。金総書記は、建設に動員されている軍部隊の指揮官らの出迎えを受け、工事の進捗状況を確認。施工の質の確保に尽力している軍人建設者を激励したという。また、記念館周辺の造園計画に基づき、幹部や軍人建設者とともに植樹を行い、海外軍事作戦に参加した戦闘員の犠