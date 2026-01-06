【ムービー マスターピース スパイダーマン（バトルダメージ版）】 2027年2月 発売予定 価格：55,000円 ホットトイズは、フィギュア「ムービー マスターピース スパイダーマン（バトルダメージ版）」を2027年2月に発売する。価格は55,000円。なお、ホットトイズのフラッグシップ・ストア「トイサピエンス」