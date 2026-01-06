ラグビー・リーグワン1部でここまで3戦全勝の埼玉は6日、第4節・静岡戦（10日、熊谷）に向けて埼玉県熊谷市内のグラウンドで全体練習を行った。神奈川・桐蔭学園高―早大を経て昨年入団したHO佐藤健次（23）は、全国大会決勝に臨む母校の後輩たちにエールを送った。桐蔭学園は7日に大阪・花園ラグビー場で行われる全国高校ラグビー大会決勝で3連覇を懸けて京都成章と対戦。早大は11日に東京・MUFG国立で行われる全国大学ラグビ