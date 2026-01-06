中大の元箱根駅伝ランナー、吉居大和（２３）が６日、自身のＸを更新。名古屋テレビ放送アナウンス部の尾形杏奈アナウンサー（２６）と結婚したことを発表した。２ショット写真を添え、「私事ですが１月５日に結婚しました。妻は大学で知り合った名古屋テレビ放送アナウンス部の尾形杏奈さんです。皆様への感謝の気持ちを忘れず今後も成長し続けられるよう努力を重ねて参ります」とつづった。吉居は仙台育英から中大入り。１