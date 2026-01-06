タレントの井上咲楽（26）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。“衝撃”の入浴ショットを披露した。【写真】「銅像みたいで最高すぎるww」“衝撃”の入浴ショットを披露した井上咲楽1日に放送されたフジテレビ系『有吉弘行の超なるほど！ザ・ワールド』でフリーアナウンサー・タレントの中川安奈（32）と共に南米コロンビア・イスロテ島を訪れた井上は、「なかなかできない体験をさせていただき、忘れることのないロケに