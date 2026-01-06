【ロンドン＝横堀裕也、ベルリン＝工藤彩香】欧州各国がデンマーク自治領グリーンランドの領有に意欲を示すトランプ米大統領の出方に警戒を強めている。米軍による対ベネズエラ軍事攻撃を受け、トランプ氏のグリーンランドに対する野心をより深刻に受け止め始めた。デンマークのメッテ・フレデリクセン首相は５日、地元テレビのインタビューで「グリーンランドの領有に関するトランプ氏の要求を真剣に捉える必要がある」と強調