2026年1月、米国が南米ベネズエラに対し、ニコラス・マドゥロ大統領の拘束を目的とした軍事介入に踏み切った。この電撃的な軍事行動は、単なる一国への内政干渉にとどまらず、第2次トランプ政権が重視する「西半球における圧倒的な主導権」の奪還を象徴する出来事であった。【写真】犬との散歩中に見つけた「花」に警察が出動なぜ、このタイミングでトランプ政権は直接的な武力行使を選択したのか。その背景には、麻薬対策、エ