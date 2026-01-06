1月5日午前、十日町市で上半身が雪に埋まった状態で見つかり死亡が確認された男性について6日、死因は窒息と判明したことが分かりました。死亡したのは十日町市中屋敷の団体役員の男性（76）で、小屋の屋根に上り、雪下ろしをしていたとみられています。警察などによりますと5日午前11時、男性の同僚から「雪に埋まって亡くなっているようだ」と110番通報がありました。男性は実家に帰省中で、敷地内の小屋の雪下ろしをしていたと