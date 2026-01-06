ソフトバンクの大関友久投手（28）が6日、元日に茨城県の筑波山（標高877メートル）で初日の出を拝んだことを明かした。同県出身の左腕は、2024年のハワイ優勝旅行ではダイヤモンドヘッドに登るなど山登りが趣味。元旦登山は2年連続で、今年は兄とともに早朝に家を出て地元の名峰に登った。「（初日の出は）やっぱりきれいだなと。（勝率第1位のタイトルを獲得した）去年もそういうスタートを切って『いい1年になる気がする