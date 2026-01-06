¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤Ã¤¿µ­²±¡×¥¢¥Ë¥á¡Ö¤ß¤æ¤­¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤«¤é43Ç¯¡Ä¡££×¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î1¿Í¤ò±é¤¸¤¿²Î¼ê¤Î²®ÌîÌÜÍÎ»Ò¤¬²û¤«¤·¤¤?2¥·¥ç¥Ã¥È?¤òÈäÏª¤·¤¿¡£14Æü¤Þ¤ÇÅìµþÃÓÂÞ¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¢¤À¤Á½¼Å¸¡×¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¡£¡Ö¡Ø¤ß¤æ¤­¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÅ¸¼¨²ñ¤Ø¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤ª