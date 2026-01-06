長崎市の鈴木市長は、物価高対策として、3月末頃から全市民に1人当たり5000円の現金給付を行う考えを示しました。 8日に開かれる市議会臨時会で、審議される予定です。 長崎市の鈴木市長は 6日の記者会見で、物価高騰に対応する具体的な支援策について説明しました。 （鈴木 長崎市長） 「スピード感を持って誰もが実感できる支援を実施するという観点で、市民全員に対して支給する」 国の重点支援地方交付金