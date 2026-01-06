中部電力が1月5日に明らかにした浜岡原発（御前崎市）のデータ不正問題。 【動画】"結論ありき”でデータ選定か… 浜岡原発・基準地震動の不正問題 揺れを“過小評価”の疑い 地元・御前崎市長「極めて深刻」再稼働の行方は混沌=静岡 予想される地震の揺れを過小評価していた可能性があり、安全性に根本的な疑問が投げかけられる中、地元からは「極めて深刻」などと厳しい声が上がっています。「平均値に近い波」を