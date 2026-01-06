6日午後、岩国市錦見の岩国法務合同庁舎でカセットボンベが爆発したとみられる火災について庁舎にはいる山口地方検察庁は、「職員が置いてものではないと把握」とコメントしています。これは、6日午後1時すぎ、法務合同庁舎で「爆発音がして煙が見える」と119番通報があったもので警察によりますと庁舎の玄関ロビーの1部、1平方メートルが焼けました。けが人はありませんでしたが地検岩国支部側でカセットボンベ2本が