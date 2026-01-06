長崎で初開催される「りそなグループBリーグオールスター2026」の開幕まで、あと10日に迫りました。 6日から、県内各所をめぐるスタンプラリーも始まっています。 （青木雄大アナウンサー） 「6日から始まった、Bリーグオールスターのスタンプラリー。長崎市内を中心に、県内200か所に2次元コードのスポットが設置され、3か所で読み込むと抽選に