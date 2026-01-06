先月、千葉県浦安市を走行中の路線バスの車内で、女子高校生にわいせつな行為をしたとして逮捕された県立高校教諭の男が、去年9月にも同様の犯行に及んでいたとして再逮捕されました。【写真を見る】県立千葉女子高校の教諭の男（29）を再逮捕去年9月にも浦安市の路線バスの車内で女子高校生に対しわいせつか千葉県警不同意わいせつの疑いで再逮捕されたのは、県立千葉女子高校の教諭・早田悠馬容疑者（29）で、去年9月、浦安