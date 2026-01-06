2026年の熊本、経済界のトップは「全ての業界にチャンスがある」と語りました。 5日、熊本市で開かれた新年祝賀会には、県内の経済団体や自治体のトップが集いました。肥後銀行は今年の県内経済の見通しについて、半導体関連企業の集積による投資の増加などから県内総生産が初めて7兆円台に達する見込みとしています。熊本経済同友会の笠原代表幹事は「全ての業界にチャンスがある」と語りました。 ■熊本経済同友会・笠原慶