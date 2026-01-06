首相官邸は6日、公式Xを更新。偽動画について注意喚起を行った。【Xより】会見映像悪用した偽動画に注意喚起を行った首相官邸「木原内閣官房長官の会見映像とみられる映像を悪用し、存在しないプロジェクトへの投資を呼び掛ける偽動画が確認されています」と報告。「偽動画により誘導されるサイトにアクセスすると、投資詐欺や個人情報を盗まれる等の被害にあうおそれがあります。くれぐれも御注意ください」と呼び掛けた。