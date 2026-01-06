平安時代から800年以上続く天下の奇祭・花奪い祭り。高さ6メートルの拝殿の天井につるされた縁起物の花飾りを持ち帰ると、家内安全や商売繁盛の「福」がもたらされると伝えられています。 【写真を見る】平安時代から続く｢花奪い祭り｣ 高さ6ｍに吊るされた縁起物を奪い合う ことしの福は誰の手に？ “輪転”狙う男性に密着 岐阜･郡上市 花飾りはサクラやツバキなど5種類。中でも、芯にあたる藁でできた「輪転（わてん）」