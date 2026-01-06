記者会見する自民党の鈴木幹事長＝6日午前、東京・永田町の党本部自民党の鈴木俊一幹事長は6日の記者会見で、国民民主党に対し、日本維新の会との連立政権に加わるよう呼びかけた。与党会派が衆院で過半数に達する一方、参院では少数の状況を踏まえ「政治の安定を取り戻すために国民の協力をいただきたい。3党連立の形になれば、政治の安定が確立される」と述べた。国民が支援を受ける連合は連立入りを容認しないとしている。