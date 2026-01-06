東映は、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』POP UP SHOPを、1月31日から東京ドームシティ・シアターGロッソを皮切りに、大阪・宮城にて開催する。○POP UP SHOPオリジナルビジュアル2種初解禁‼今回のPOP UP SHOPのために、ゴジュウジャー6人と、ファイヤキャンドルやブーケと言ったブライダンのメンバー、さらにはクオンが登場するオリジナルビジュアル2種(右記)を作成。カラフルでPOPなビジュアルと、それとは対照的にクー