丸亀柔道スポーツ少年団／明田悠伸さん（小6） 香川県丸亀市に全国大会常連の小学6年生の男の子がいます。中学生となる春からは夢を叶えるため、親元を離れる決断をしました。 丸亀柔道スポーツ少年団の6年生、明田悠伸さん。身長156cm、体重76kg。頭を使って相手に合わせた柔道が出来るのが特徴です。 （明田悠伸さん）「いろんな相手がいて、どうやったら相手を投げられるのかとか考えながらやるのが